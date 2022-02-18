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Повышение цен на лекарства прокомментировали в Минздраве

18 Февраля 2022 13:10
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Повышение цен на лекарства прокомментировали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев рассказал об установленных ведомством предельных ценах на лекарства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для недопущения роста цен Минздравом определены предельные цены. Этот вопрос регламентируется приказом министерства. Предельные цены определены по 770 наименований лекарственных средств. Если исходить из анализа, в 90 % случаях цены не повысились. По 10 % цены повысились, но мы исходили из анализа международного рынка, было повышение цен», - сказал Жандос Буркитбаев на брифинге в СЦК.

Он объяснил такое решение Минздрава.

«Чтобы в дальнейшем не потерять их, мы должны были согласиться на такое повышение. Это получается где-то 300 наименований. На 90% лекарственных средств повышения не было. По ним идет даже на 14 % понижение цен. Сегодня по регулированию цен на лекарства работа такая», - заключил вице-министр.


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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Цены и тарифы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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