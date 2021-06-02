Повышение цен на цемент назвал искусственным Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Повышение цен на цемент назвал искусственным министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хотел бы заверить наших граждан, что объемы цемента, мощности его производства у нас в Казахстане достаточные. Мы сегодня производим на 12 цементных заводах 15 млн тонн цемента. В то же время, потребность строительной отрасли составляет всего 9,3 млн тонн. Мы за четыре месяца уже произвели на 30% больше, чем в прошлом году. В то же время идет какой-то искусственный ажиотаж, цены на цемент у нас в среднем сегодня на предприятиях держатся на уровне 21-22 тыс. тенге. Практически вот этот ажиотаж, наверное, и привел к неким последствиям», - сказал Бейбут Атамкулов, отвечая на вопросы в ходе отчетной встречи с населением.

По данным министра, на заводах идет повышение цен лишь на 5%.

«У нас повышение идет где-то на 5%, это за счет роста цен на ГСМ, в основном за счет перевозки. Но, в то же время, на рынке идет рост цен на 40%, на 30%, где-то на 50%. Здесь уже, наверное, заслуга так называемых торговых компаний-перекупщиков, поэтому мы обратились в антимонопольное ведомство, на сегодня начаты соответствующие процедуры по проверке, и будут приняты соответствующие меры», - подчеркнул Бейбут Атамкулов.



