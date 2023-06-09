Повторный конкурс объявили на проектирование и строительство 62 комфортных школ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На проектирование и строительство 62 комфортных школ объявили повторный конкурс. Прием заявок стартовал сегодня. Об этом заявил и.о. председателя правления Samruk-Kazyna Construction Габит Малгаздаров в Мажилисе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Заявки принимаются в электронном виде на онлайн-платформе skcn.qaz.network. Еще по 24 школам конкурс объявят после внесения изменений в постановление Правительства №963.

Ранее стали известны итоги конкурса на проектирование и строительство 185 комфортных школ. По 118 объектам подрядчики определены, с ними заключили 110 договоров на строительство «под ключ», остальные 8, в связи с поступившими жалобами, приостановлены. 52 лота признаны несостоявшимися, еще 15 отменены.

Всего в рамках национального проекта планируется построить порядка 400 комфортных школ. Больше половины обектов сдадут до конца 2024 года, остальные в 2025 году. Проект позволит создать более 800 000 новых ученических мест по всей стране при двухсменном обучении. Комфортные школы будут 7 типов, в зависимости от вместимости: на 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 2500 мест. Отметим, конечная стоимость школ станут известны после разработки проектно-сметных документаций и прохождения государственной экспертизы.

Отличия комфортных школ от стандартных:

- школы, построенные в городах и селах, будут идентичными;

- доля технического оснащения составит 20%;

- количество и площадь спортивных залов увеличатся в 1,5–2 раза;

- общая площадь школы увеличится на 20%;

- больше классов, лабораторий и других учебных помещений;

- отдельные учебные блоки для младшего и старшего звена.

Кроме того, по плану в каждой школе будут установлены системы контроля входа и выхода, а также функция автоматической блокировки дверей, в случае возникновения террористической угрозы.

Общий бюджет пилотного национального проекта «Комфортная школа» – 2,6 трлн тенге. 1 трлн 960 млрд тенге выделено из республиканского бюджета, 646 млрд тенге – из Национального фонда.