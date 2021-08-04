Повторные случаи заражения, ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе онлайн-брифинга на площадке СЦК эксперты разъясняли важность вакцинации населения, как главного метода борьбы с коронавирусной инфекции. Часть вопросов касалась повторных случаев заражения коронавирусом, ревакцинации населения, у какой категории лиц чаще всего наступает смерть и не вырабатываются антитела. На эти вопросы подробно ответила врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Сауле Атыгаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Каждый повторный случай протекает тяжелее, чем предыдущий

По словам эксперта, с марта 2020 года практически прошло полтора года, действительно в стационар обращались пациенты, которые заболевали в третий раз. Причем, каждый следующий случай заболевания протекал намного тяжелее, чем предыдущий. Что касается временного промежутка, в Нур-Султане этот отрезок времени составил минимально три–четыре месяца после предыдущего эпизода острой коронавирусной инфекции.

«Вы знаете случаи, когда человек указывает на промежуток в месяц, скорее всего, идет затяжное течение коронавирусной инфекции. Есть какой-то эпизод обострения или присоединения вторичной бактериальной инфекции, в связи с чем вновь через месяц появляется развернутая клиническая картина коронавирусной инфекции», - пояснила эксперт.

Все переболевшие по несколько раз были не вакцинированы

В то же время, Сауле Атыгаева отметила, что все переболевшие по несколько раз коронавирусом были не вакцинированы.

«Практически все, которые по несколько раз переболели, данные пациенты не вакцинировались, надеясь на свой постинфекционный иммунитет. Каждый следующий случай заболевания был гораздо тяжелее, чем предыдущий. Если первые эпизоды были в виде поражения ротоглотки, носа, обычное ОРВИ, последующие случаи были с поражением легких и другими органными поражениями», - прокомментировала врач-инфекционист.

По ее словам, эти пациенты доходили вплоть до реанимационного отделения.

«Нужно сказать, что на сегодня существует порядок, что переболевший пациент может быть вакцинирован не ранее чемчерез три месяца после перенесенного заболевания, воспользоваться этим тоже нужно», - обратилась к казахстанцам Сауле Атыгаева.

Кому может понадобиться ревакцинация

Как известно, сегодня казахстанцев вакцинируют двумя компонентами вакцины. Однако, по словам эксперта, точнее с позиции врачей-инфекционистов, вирусологов, иммунологов, возможно понадобится ревакцинация третьем компонентом. При этом, для разных категорий лиц понадобятся разные сроки.

«Определить: нужна ли ревакцинация или нет, можно только по уровню антител. Поэтому тем лицам, у кого количество антител будет ниже 1, практически сойдет на 0, ревакцинация может понадобиться. На сегодняшний день вопрос по ревакцинации находится на рассмотрении, обсуждении», - пояснила Сауле Атыгаева.

В качестве примера эксперт рассказала об опыте Израиля, где на сегодняшний день ревакцинируют население старше 60 лет.

«Другие страны еще не пришли к общему знаменателю. Думаю, что с учетом того, что большая часть населения вакцинировалось, в основном медицинские работники, первым компонентом – в феврале, вторым – в начале марта, то уже где-то к осени некоторым из них, возможно, понадобится ревакцинация. Этот вопрос сейчас активно обсуждается. Как врачи, мы тоже заинтересованы в поддержании своего иммунитета. Думаю, что нам скоро дадут однозначный ответ на этот вопрос», - добавила эксперт.

При каких условиях будет проводиться ревакцинация

Врач-инфекционист также озвучила условия, при которых будет проводиться ревакцинация населения.

«Будет изучаться иммунная прослойка населения и напряженность, как постинфекционного, так и поствакцинального иммунитета. В зависимости от того, насколько долго будет сохраняться высокий уровень антител у переболевших и провакцинированных, вопрос будет обсуждаться в специальной среде: врачи-иммунологи, вирусологи, инфекционисты. Будут даны рекомендации Министерству здравоохранения по необходимости или отсутствия необходимости в ревакцинации населения», - прокомментировала инфекционист.

По ее словам, сейчас идет обсуждение среди отечественных ученых. Насколько быстро решится вопрос, зависит от результатов.

«Прежде чем, выдавать какой-то результат, вопрос требует изучения. Вопрос ревакцинации решается после того, когда мы будем знать, насколько долго сохраняются антитела в организме человека, переболевшего инфекцией или вакцинированного, какое количество антител сохраняется, насколько долго. Когда получим результаты, тогда и будет ответ на вопрос о ревакцинации», - добавила Сауле Атыгаева.

На сколько поражены легкие у вакцинированных пациентов

Не секрет, что среди заболевших коронавирусом, есть и вакцинированные. Однако на уровне стационара - единичные случаи. После вакцинации поступают пациенты в средней степени тяжести. Поражение легких тоже носит минимальный характер – 4, 5, 10 %.

«Нужно сказать, что они не попадают в реанимационные отделения, у них снижаются клинические проявления. Средние сроки пребывания в стационаре на несколько дней короче, чем у тех, кто не был вакцинирован», - отметила эксперт.

Она напомнила, что вакцина не профилактирует инфицирование.

«Если после вакцинации прошло короткое время до встречи с вирусом, менее, чем две-три недели, пока начнут вырабатываться поствакцинальные антитела, инфицирование может быть. Вирус может со слизистых попадать в легочную ткань и другие органы и системы, могут развиться клинические проявления продвинутой коронавирусной инфекции. Поэтому каждый случай требует расследования. Как правило, когда мы проводим собственные исследования на уровне своей клиники, то большинство поступивших, как правило, вакцинировались за 3, 5, 10 дней до появления первых клинических симптомов. По крайней мере, в стационар попадают такие пациенты», - сказала Сауле Атыгаева.

Все умирающие пациенты от коронавирусы – невакцинированные

Приводя в пример минимальное количество заражения пациентов после вакцинации, эксперт отметила, что все умирающие пациенты – невакцинированные от коронавируса.

«У нас в Казахстане от подтвержденной коронавирусной инфекции погибли 149 человек. Все пациенты – невакцинированные. 149 человек – жители одного пятиэтажного четырехподъездного дома. Умер целый дом. Если каждый день будет такое количество погибших, мы скоро потеряем поселок, потом небольшой районный центр. Это чьи-то родители, дети», - обратилась врач-инфекционист к казахстанцам.

По ее словам, сейчас среди умирающих пациентов есть и молодые, дети.

«По крайней мере, у нас в городе есть пациенты до года, дошкольного возраста, которые находятся в реанимации или подключены к ИВЛ. Мы, наверное, начинаем привыкать к тому, что люди старше 60 лет умирают, хотя болеют и молодые, дееспособные люди. Сейчас видим умирающих пациентов на реанимационной койке 20-25 лет, это очень страшно, тем более дети. Вакцины будут в других формах, но не нужно ждать, когда они появятся в Казахстане. Пользуйтесь сейчас возможностью вакцинироваться, чтобы каждый день не хоронили целые пятиэтажные дома», - сказала Сауле Атыгаева.

У какой категории лиц не вырабатываются антитела

В то же время известно о категории людей, на ком вакцина не срабатывает. По словам эксперта, логично предположить, что не вырабатывают антитела те люди, которые имеют дефект иммунной системы.

«Так называемые пациенты с первичными, вторичными иммуннодефицитными состояниями, они не реагируют на поступление, как инактивированного вируса, так и вакцин, которые состоят из кусочков РНК данного вируса. В основном, это либо лица, часто болеющие, имеющие большое количество хронических заболеваний, в силу этих заболеваний, употребляющие лекарственные препараты или иные лечебные воздействия, которые вызывают иммуннодефицитное состояние. Эта категория лиц не вырабатывает антитела. Также были публикации о том, что 5% лиц вакцинированных вообще не вырабатывают никаких антител против данного возбудителя заболевания», - пояснила Сауле Атыгаева.