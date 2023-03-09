Поврежденный мурал Димаша Кудайбергена отремонтируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в ближайшее время планируют восстановить поврежденный в ходе ремонта мурал с изображением известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из жительниц Алмалинского района на встрече с акимом мегаполиса сообщила, что в ходе ремонта был поврежден мурал Димаша Кудайбергена.

«Мы с жильцами изыскали возможность и в эту субботу хотим мурал отреставрировать. Просим, чтобы не было нам препятствий», - сказала она.

Ерболат Досаев ответил, что поможет восстановить мурал.

«Я вам помогу. Аким района соберет людей из ОСИ, чтобы в субботу можно было сделать все необходимое. Я с удовольствием поддерживаю эту идею», - сказал аким.

Мурал с изображением Димаша Кудайбергена появился летом 2020 года на стене одного из домов на пересечении улиц Сейфуллина - Кабанбай батыра. Многие его фанаты тогда высоко оценили работу художника.

Позже Димаш Кудайберген поблагодарил земляков за такой подарок.