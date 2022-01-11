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Поврежденные линии наружного освещения в районе акимата восстановлены - штаб Алматы
11 Января 2022 15:33
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе беспорядков охвативших город, были серьёзно повреждены линии наружного освещения по проспекту Назарбаева, на площади Республики. Об этом сообщили в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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На сегодняшний день работа уличных фонарей на площади восстановлена в полном объеме.
«В настоящее время ответственными службами осуществляется обследование и мониторинг всех городских опор линий наружного освещения на предмет порчи, деформаций линий наружного освещения. В целом, система уличного освещения города по состоянию на утро 11 января работает в штатном режиме», - отметили в городском штабе.
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