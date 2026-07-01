Поврежденный государственный флаг заменят на горе госсимволов в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске заменят государственный флаг, установленный на горе государственных символов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поводом стало распространившееся в социальных сетях видео, на котором видно, что полотнище повреждено.

В акимате города сообщили, что после появления информации на место направили оперативную бригаду.

— В целях безопасности поврежденный государственный флаг уже снят. Из-за сильного ветра установить новое полотнище сейчас невозможно. По прогнозу погоды, после ослабления ветра, ориентировочно около 04:00 утра, государственный флаг будет вновь поднят, — сообщили в пресс-службе акимата Усть-Каменогорска.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновят правила использования государственных символов.