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    Поврежденный государственный флаг заменят на горе госсимволов в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске заменят государственный флаг, установленный на горе государственных символов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Поврежденный государственный флаг заменят на горе госсимволов в Усть-Каменогорске
    Фото: кадр из видео

    Поводом стало распространившееся в социальных сетях видео, на котором видно, что полотнище повреждено.

    В акимате города сообщили, что после появления информации на место направили оперативную бригаду.

    — В целях безопасности поврежденный государственный флаг уже снят. Из-за сильного ветра установить новое полотнище сейчас невозможно. По прогнозу погоды, после ослабления ветра, ориентировочно около 04:00 утра, государственный флаг будет вновь поднят, — сообщили в пресс-службе акимата Усть-Каменогорска.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане обновят правила использования государственных символов.

    ВКО Регионы Казахстана Госсимволы РК Акимат Безопасность Усть-Каменогорск
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор