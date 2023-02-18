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Повреждение трубопровода на ТЭЦ Экибастуза устранили

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Февраля 2023, 18:02
Повреждение трубопровода на ТЭЦ Экибастуза устранили

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 4:55 на ТЭЦ произошел обрыв заглушки в районе задвижки сетевой воды. Для локализации места повреждения трубопровода поочередно остановили котлоагрегаты №№ 12, 13, 15 и сетевые насосы. Работники станции сразу же отсекли поврежденный участок и начали ремонт. В ремонте задействовали 70 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации ТОО «Экибастузтеплоэнерго», в 16:30 повреждение на трубопроводе сетевой воды на ЭТЭЦ устранено, началось заполнение трубопровода.

«После заполнения котлоагрегаты растопят и введут в работу. Планируемое время выполнения данных работ - до 20:00. Таким образом, на станции будет обеспечена работа шести котлоагрегатов (трех водогрейных и трех энергетических», - сообщили на предприятии.

Ориентировочно в 00:00 станция планирует выйти на параметры выдачи тепла - 60/40 °С.

Как ранее сообщали местные СМИ, сегодня в 4:55 на ТЭЦ произошел обрыв заглушки в районе задвижки сетевой воды. Для локализации места повреждения трубопровода поочередно остановили котлоагрегаты №№ 12, 13, 15 и сетевые насосы. Работники станции сразу же отсекли поврежденный участок и начали ремонт.

Фото Константина Шелкова





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