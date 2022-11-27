Повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ - Минэнерго

27 Ноября 2022, 12:58

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Ситуацию на Экибастузской ТЭЦ прокомментировали в Министерстве энергетики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе Министерства энергетики РК сообщили, что создан оперативный штаб.

«Подпитка теплосети около 900 тонн/час при норме 400 тонн/час. Температура подачи в тепловых сетях составляет: по графику - 87 градусов, по факту снижена до 51 градуса. На месте создан оперативный штаб во главе с акимом области с участием всех технических служб, руководства энергопредприятий и представителей Министерства энергетики РК. В настоящее время на Экибастузской ТЭЦ в работе находится четыре котла, теплосеть циркулирует. В устранении повреждений на тепловых сетях задействованы оперативные бригады, выявлено пять дефектов на квартальных сетях, поиск других повреждений продолжается», - проинформировали в ведомстве.

Ранее по жалобам жителей Экибастуза о ходе проводимых ремонтных работ на Экибастузской ТЭЦ Министерство энергетики РК создало специальную комиссию в составе представителей Комитета атомного и энергетического надзора, контроля и акимата.

В период с 9 по 10 августа комиссия посетила Экибастузскую ТЭЦ. Проинспектированы ремонтные работы основного оборудования и готовность несения нагрузки в период низких отрицательных температур. Руководству ТЭЦ поручили ускорить ремонтные работы. На электростанции установлено 5 энергетических и 5 водогрейных котлов, а также 1 паровая турбина.

«Комиссия особо отмечала высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. Существующий износ самих тепловых труб является основной причиной ежегодной высокой аварийности в тепловых сетях, особенно в начале отопительных сезонов. Одним из основных системных проблем, влияющих на проведение необходимых и достаточных объемов ремонтных работ на трубах тепловых сетей, является существующий низкий тариф на тепловую энергию. При общей протяженности тепловых труб в 342 км, ежегодно производится замена порядка только 3-4 км тепловых сетей», - подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.