Повреждение на теплосетях устраняют в Павлодаре

20 Декабря 2022, 07:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - От теплоснабжения были отключены пять многоэтажек и 58 частных жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации акимата Павлоара, повреждение на сети теплоснабжения выявили 18 декабря.

«Место повреждения определено. Вечером 18 декабря тепловую сеть вернули в работу. Специалистами ТОО «Павлодарские тепловые сети» производилась откачка воды в тепловой камере. К ремонтным работам приступили утром 19 декабря. В настоящее время работы ведутся. От теплоснабжения были отключены 58 частных и пять многоквартирных домов по улице Центральная. Проведён обход домов, потребители предупреждены о принимаемых мерах. Вопрос на контроле», – прокомментировали в акимате Павлодара.

По информации акима области Асаина Байханова, на месте аварии находится исполняющий обязанности акима Павлодара Хасар Хабылбеков.

В АО «Павлодарэнерго» уточнили, что в связи большим количеством проходящих рядом кабельных линий и отсутствием технической возможности ликвидировать повреждение на существующей сети решено проложить новую сеть длиной 40 метров.

В компании заверили, что работы ведутся в непрерывном режиме до полного устранения повреждения. Ориентировочное время подключения потребителей – 20 декабря в 9.00.

Фото предоставлено акиматом Павлодара.