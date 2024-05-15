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    13:07, 15 Май 2024 | GMT +6

    Поврежден поднявшейся водой мост на реке Уйдене в ВКО

    вода река
    Фото: pixabay.com

    В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области поднялся уровень воды в реке Уйдене и поврежден мост, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы акимата ВКО, уровень воды в реке Уйдене повысили проливной дождь и талая вода с гор.

    — Смыло крайнюю часть моста на автомобильной дороге районного значения Жарсу — Бакасу в Зайсанском районе. Сегодня утром начались работы по восстановлению обочины дороги, — говорится в сообщении. 

    Движение транспорта не ограничено. На дороге установлено дежурство.

    Напомним, в конце апреля сообщалось, что в ВКО предотвращено затопление 28 населенных пунктов.

    Теги:
    Мост Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Транспорт Паводки в Казахстане Происшествия Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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