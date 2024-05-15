Поврежден поднявшейся водой мост на реке Уйдене в ВКО

В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области поднялся уровень воды в реке Уйдене и поврежден мост, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы акимата ВКО, уровень воды в реке Уйдене повысили проливной дождь и талая вода с гор.

— Смыло крайнюю часть моста на автомобильной дороге районного значения Жарсу — Бакасу в Зайсанском районе. Сегодня утром начались работы по восстановлению обочины дороги, — говорится в сообщении.

Движение транспорта не ограничено. На дороге установлено дежурство.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что в ВКО предотвращено затопление 28 населенных пунктов.



