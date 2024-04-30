В ВКО предотвратили подтопление 28 населенных пунктов

Восточно-Казахстанский филиал «Казводхоза» предотвратил подтопление 28 населенных пунктов области, в которых проживают более 37 тысяч человек. Об этом на брифинге в СЦК сообщила представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

– В водохранилищах подготовлены свободные емкости для принятия паводковых вод, а для отвода воды в реки были возведены 10 дамб. Также был организован отвод воды по каналам. Кроме того, прошла механическая очистка 10 магистральных каналов общей протяженностью 20 км, – сказала Молдир Абдуалиева на площадке СЦК.

По ее словам, на юге и на западе страны идет подготовка к поливному сезону. Министерство водных ресурсов и ирригации проводит очистку поливных сетей в шести областях для улучшения подачи воды на сельскохозяйственные поля. В частности, идет очистка поливных сетей Большого Алматинского канала им. Д. Конаева, а также поливных сетей в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях и в области Жетысу.

– На сегодня очищены более 390 км каналов из планируемых в этом году 564 км. Также запланирован ремонт 74 гидротехнических сооружений в 8 регионах Казахстана: в области Жетысу, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской областях, ЗКО и ВКО, – добавила представитель ведомства.

По данным министерства, 4 крупных водохранилища ЗКО наполнены, в среднем, на 88,5%. Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 828 см. За сутки он снизился на 10 см.

В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%.

В Актюбинской области среднее наполнение 2 крупных водохранилищ составляет 97%.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 83%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 39%.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 99%.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.

Собранную в водохранилищах воду используют в сельском хозяйстве и промышленности.