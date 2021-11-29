Повредивших чужие авто хулиганов арестовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы неизвестные повредили припаркованные во дворе чужие автомобили. Их арестовали на семь суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в Сети.

«Вчера компания неадекватных людей в неадекватном состоянии (зверей), прогуливаясь по микрорайону Аксай-3, дом 23, приблизительно в час ночи, решили проявить своё воспитание, и нанести ущерб припаркованным автомобилям. Не знаю, сколько авто они задели до, на моих глазах было два», - говорится в посте.

По словам автора, после замечания один из хулиганов кинулся за ним, взяв в руки большой булыжник.

В департаменте полиции города уточнили, что противоправные действия двое молодых людей совершили в ночь на 27 ноября в микрорайоне Аксай-3.

«Сотрудниками управления полиции Ауэзовского района правонарушители были установлены и привлечены к ответственности по ст.434 КРКобАП. Решением Специализированного межрайонного административного суда города Алматы правонарушители Абишев А.Ж., 1994 года рождения, уроженец Туркестанской области и Өзгенбай Д. Қ., 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области, подвергнуты административному аресту сроком на 7 суток», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.



