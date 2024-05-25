Повлиял ли запуск новых ипотечных программ на рынок жилья – мнение эксперта

Как на сегодня складывается ситуация на рынке жилья, рассказала советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Общее количество сделок за 4 месяца 2024 года — январь — февраль–март-апрель составило следующим образом: 31713-30534-26389 -31248 соответственно. Как видно из данных, колебания по сделкам очень незначительны. Мы можем увидеть большие ожидания населения льготных, доступных ипотечных займов, которые так или иначе отражаются в числе сделок и в накоплении отложенного спроса, который не останавливает рынок и начинает реализовываться постепенно, — сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом агентства.

Она также высказалась касательно влияния на ситуацию запуска новых ипотечных программ.