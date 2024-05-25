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    13:50, 25 Май 2024 | GMT +6

    Повлиял ли запуск новых ипотечных программ на рынок жилья – мнение эксперта

    жилье
    Фото: pixabay.com

    Как на сегодня складывается ситуация на рынке жилья, рассказала советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Общее количество сделок за 4 месяца 2024 года — январь — февраль–март-апрель составило следующим образом: 31713-30534-26389 -31248 соответственно. Как видно из данных, колебания по сделкам очень незначительны. Мы можем увидеть большие ожидания населения льготных, доступных ипотечных займов, которые так или иначе отражаются в числе сделок и в накоплении отложенного спроса, который не останавливает рынок и начинает реализовываться постепенно, — сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом агентства.

    Она также высказалась касательно влияния на ситуацию запуска новых ипотечных программ. 

    — Никаких изменения пока не ощущается. С моей точки зрения, льготные ипотеки носят крайне ограниченный характер и относятся только к определенным категориям граждан и применяются не ко всем объектам недвижимости, — отметила Нина Лукьяненко. 

    Теги:
    Ипотека Недвижимость Рынок недвижимости Жилье
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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