Повлиял ли запуск новых ипотечных программ на рынок жилья – мнение эксперта
Как на сегодня складывается ситуация на рынке жилья, рассказала советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Общее количество сделок за 4 месяца 2024 года — январь — февраль–март-апрель составило следующим образом: 31713-30534-26389 -31248 соответственно. Как видно из данных, колебания по сделкам очень незначительны. Мы можем увидеть большие ожидания населения льготных, доступных ипотечных займов, которые так или иначе отражаются в числе сделок и в накоплении отложенного спроса, который не останавливает рынок и начинает реализовываться постепенно, — сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом агентства.
Она также высказалась касательно влияния на ситуацию запуска новых ипотечных программ.
— Никаких изменения пока не ощущается. С моей точки зрения, льготные ипотеки носят крайне ограниченный характер и относятся только к определенным категориям граждан и применяются не ко всем объектам недвижимости, — отметила Нина Лукьяненко.