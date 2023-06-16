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Повлияет ли жара на урожай – комментарий главы Минсельхоза

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Июня 2023, 13:22
Повлияет ли жара на урожай – комментарий главы Минсельхоза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев ответил на вопрос о жаркой погоде и ее влиянии на урожай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июне температурный уровень был очень высоким – выше, чем среднегодовая норма за этот период. Тем не менее, по данным Казгидромета, мы все же ожидаем осадки в основных зерносеющих регионах, и верим, что они выпадут. В этом году мы в поставленные сроки выполнили весенне-полевые работы, и после этого влагозапас был хорошим. Это, что касается посевов», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Сената.

Он также рассказал о принятых мерах по обеспечению кормами скота.

«Что касается пастбищ и обеспечения скота кормами, у нас у всех в памяти 2021 год, когда действительно были проблемы, особенно в западных регионах. Памятуя об этих проблемах, нами была разработана Дорожная карта кормопроизводства. В рамках нее в прошлом году мы на 100 тысяч га увеличили посевы кормовых площадей, на 300 тысяч больше было собрано урожая. Ориентируясь на этот год, в прошлом году мы создали фуражный кормовой фонд на 235 тысяч тонн», - отметил министр.

«В случае необходимости, мы будем использовать его. Более того, по всем регионам у нас предусмотрены 11,6 млрд субсидий на корма. Также мы инициировали вопрос обеспечения удешевленным дизельным топливом для кормозаготовки», - добавил глава Минсельхоза.


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