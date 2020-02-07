Повлияет ли перевод ТЭЦ-2 на газ в Алматы на стоимость электричества

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Повлияет ли перевод ТЭЦ-2 на газ на плату за электричество и тепло для жителей Алматы, рассказал руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по городу Болат Самбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вообще-то это вопрос республиканского значения и акимата. Насколько я знаю, сейчас технико-экономическое обоснование у них готовится, в апреле, по-моему, должно быть готово. Там несколько вариантов. Где-то затраты больше, если они переводят на газ, или ставят теплопункты какие-то, тогда затраты могут быть меньше. Здесь мы предсказать, какой будет тариф, не можем, но скорее всего, однозначно, тариф пойдет к росту, потому что газ дороже в любом случае. Сейчас ТЭЦ-2 у нас на угле отапливается и из-за этого экологические проблемы», - сообщил Болат Самбетов.

Он добавил, что алматинские электрические станции, хозяева ТЭЦ, не обращались в Антимонопольный комитет с заявками о повышении тарифа.

«В любом случае, когда уже будет решено, каким путем пойдут, то мы уже тогда будем делать все обоснования, примерно прогнозировать, что на каком уровне будет. В любом случае, это заранее будет известно всем», - сказал он.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года тариф на электроэнергию для физических лиц повысился на 4,6% - с 16,36 тг/кВтч до 17,12 тг/кВтч.

Отметим в управлении «зеленой» экономики Алматы рассказали, какие меры принимаются для решения вопроса экологии в мегаполисе.

По информации министра экологии Магзума Мирзагалиева, в качестве одной из мер по улучшению атмосферного воздуха в Алматы начата разработка технико-экономического обоснования (ТЭО), в рамках которого рассматриваются два варианта: перевод на газ или установка фильтров на ТЭЦ-2.