Повысится ли стоимость горячего питания в школах СКО в новом году

С 10 января питание в школах должно соответствовать обновленному стандарту. Однако предприниматели, работающие в школьных столовых, отмечают, что до сих пор не знают, будет ли повышена цена на горячие блюда.

Вопрос прозвучал на заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при Палате предпринимателей Северо-Казахстанской области.

Поводом для повторного рассмотрения темы стало официальное обращение республиканского объединения «Ассоциация розничной торговли и общественного питания». Напомним, с 1 сентября в школах был введен обновленный стандарт питания, предполагающий улучшение рациона учащихся, увеличение доли мяса, фруктов и ягод, а также обязательное ежедневное обеспечение горячими блюдами. Поскольку дополнительное финансирование выделено не было, СКО перенесла внедрение стандарта на 2026 год.

По данным Палаты предпринимателей области, для подготовки нового меню и расчета стоимости горячего обеда в регионе была создана специальная рабочая группа. В ее состав вошли предприниматели, представители санитарно-эпидемиологической службы, управлений образования и здравоохранения. По словам предпринимателей, для соблюдения новых требований стоимость обеда для учащихся начальных классов должна составлять не менее 747 тенге. Однако данная цена до сих пор официально не утверждена.

- В Северо-Казахстанской области мы постарались максимально снизить стоимость. В других регионах вопрос решен полностью. Так, в Восточно-Казахстанской области цена утверждена на уровне 804 тенге. В среднем по республике она начинается от 800 тенге. Раньше удешевлять меню помогали каши, однако по новому стандарту мясные блюда должны подаваться ежедневно. Если в СКО не будет утверждено повышение стоимости обеда, внедрить новый стандарт с 10 января окажется невозможным, - подчеркнула вице-президент Ассоциации розничной торговли и общественного питания Марина Лаптева.

По словам заместителя руководителя управления образования Динары Укеновой, дополнительная бюджетная заявка, необходимая для внедрения нового стандарта, была предварительно одобрена общественным советом и постоянной комиссией. Теперь документ необходимо утвердить в областном маслихате.

Новое меню, обновленная стоимость и пересмотренные договоры должны вступить в силу с 10 января 2026 года. Если же бюджет не будет утвержден до конца года и цена официально не закреплена приказом управления образования, внедрение нового стандарта в СКО может вновь оказаться перенесено.

В этой связи совет рекомендовал управлению образования ускорить процесс утверждения стоимости и меню, а также обеспечить своевременное заключение договоров с предпринимателями. Кроме того, информацию по данному вопросу намерены передать акиму области. Прокуратура совместно с Палатой предпринимателей взяла ситуацию на контроль.

