Повысить зарплату 1,7 млн казахстанцев к 2029 году обещает Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова сообщила о планах по повышению дохода сотрудников карьерных центров, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В целях реализации поручения Главы государства разработаны концептуальные подходы по внедрению новой системы оплаты труда специалистов карьерных центров, основанной на результатах трудоустройства. Предлагаемый способ расчета заработной платы разработан в соответствии с результатами работы, то есть с внедрением принципа «кейс-менеджмент» в зависимости от знаний, умений и навыков сотрудников карьерных центров, направленных на трудоустройство граждан. Для реализации пилотного проекта отобраны три контрастных региона: Туркестанская, Западно-Казахстанская и Костанайская области, – сказала Светлана Жакупова на заседании Правительства.

Она подчеркнула, что работа по вышеуказанным направлениям позволит увеличить количество качественных рабочих мест в стране и улучшить структуру занятости.