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    12:06, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Повысить зарплату 1,7 млн казахстанцев к 2029 году обещает Минтруда

    деньги
    Фото: Рустем Айтхожин / Kazinform

    Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова сообщила о планах по повышению дохода сотрудников карьерных центров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В целях реализации поручения Главы государства разработаны концептуальные подходы по внедрению новой системы оплаты труда специалистов карьерных центров, основанной на результатах трудоустройства. Предлагаемый способ расчета заработной платы разработан в соответствии с результатами работы, то есть с внедрением принципа «кейс-менеджмент» в зависимости от знаний, умений и навыков сотрудников карьерных центров, направленных на трудоустройство граждан. Для реализации пилотного проекта отобраны три контрастных региона: Туркестанская, Западно-Казахстанская и Костанайская области, – сказала Светлана Жакупова на заседании Правительства.

    Она подчеркнула, что работа по вышеуказанным направлениям позволит увеличить количество качественных рабочих мест в стране и улучшить структуру занятости.

    - К 2029 году прогнозируется, что экономика будет обеспечена 3,8 млн качественных рабочих мест (45% от общей структуры занятости). Это будет способствовать повышению доходов 1,7 млн граждан на уровень выше средней заработной платы, – добавила С. Жакупова.

    Теги:
    Правительство Занятость Зарплата Регионы Минтранспорта РК Трудоустройство
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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