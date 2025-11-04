Повышенное загрязнение воздуха ожидается в Атырау и Актобе

По информации синоптиков, 4 ноября НМУ прогнозируются в городах Атырау и Актобе.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких регионах страны 4 ноября ожидаются осадки, гололёд, сильный ветер и резкие перепады температуры.