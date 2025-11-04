06:23, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5
Повышенное загрязнение воздуха ожидается в Атырау и Актобе
4 ноября неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются лишь в двух городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, 4 ноября НМУ прогнозируются в городах Атырау и Актобе.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.
Ранее сообщалось, что сразу в нескольких регионах страны 4 ноября ожидаются осадки, гололёд, сильный ветер и резкие перепады температуры.