    04:16, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Повышенное загрязнение воздуха ожидается в Астане, Алматы и еще семи городах

    9 октября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Усть-Каменогорск, Актобе, Алматы, Астана, ночью в городе Костанае, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    В Усть-Каменогорске уже в этом году установят 25 новых постов мониторинга воздуха
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Метеорологические условия в этих пяти городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха), согласно которому в четверг в Казахстане ожидается погода без осадков. 

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
    • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
    • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

     

