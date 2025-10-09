04:16, 09 Октябрь 2025 | GMT +5
Повышенное загрязнение воздуха ожидается в Астане, Алматы и еще семи городах
9 октября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Усть-Каменогорск, Актобе, Алматы, Астана, ночью в городе Костанае, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Метеорологические условия в этих пяти городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха), согласно которому в четверг в Казахстане ожидается погода без осадков.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.