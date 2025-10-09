Повышенное загрязнение воздуха ожидается в Астане, Алматы и еще семи городах

Метеорологические условия в этих пяти городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха), согласно которому в четверг в Казахстане ожидается погода без осадков.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: