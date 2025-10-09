Погода без осадков ожидается в Казахстане 9 октября

По данным «Казгидромет», лишь на северо-востоке и в горных районах юга Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. На юго-западе, юге, западе страны ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, в центре, юго-востоке страны в ночные и утренние часы — туман.

В области Жетысу ожидаются заморозки 1-6 градусов, на севере, юге Алматинской области, на западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области — заморозки 1-3 градуса.

В Мангистауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юге Костанайской областей, на востоке области Улытау и на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.