Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в городе Шу Жамбылской области
Специалисты Казгидромета оценили состояние воздуха в пяти населенных пунктах региона. В четырех из них уровень загрязнения оказался низким, передает корреспондент агентства Kazinform.
За качеством воздуха в области следят с помощью четырех стационарных постов ручного отбора проб и четырех автоматических станций. Они регулярно собирают данные, поэтому итоговая оценка отражает состояние атмосферы за продолжительный период, а не результаты единичного замера.
— По итогам первого полугодия низкий уровень загрязнения зафиксировали в городах Тараз, Жанатас, Каратау и селе Кордай. Город Шу стал единственным из пяти населенных пунктов, где этот показатель отнесли к категории «повышенный», — рассказал руководитель департамента экологии по Жамбылской области Нуржас Нурболат.
Какие именно вещества повлияли на качество воздуха в городе и сколько превышений допустимых концентраций произошло за отчетный период в департаменте не уточняется.
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