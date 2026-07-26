Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в городе Шу Жамбылской области

Специалисты Казгидромета оценили состояние воздуха в пяти населенных пунктах региона. В четырех из них уровень загрязнения оказался низким, передает корреспондент агентства Kazinform.

За качеством воздуха в области следят с помощью четырех стационарных постов ручного отбора проб и четырех автоматических станций. Они регулярно собирают данные, поэтому итоговая оценка отражает состояние атмосферы за продолжительный период, а не результаты единичного замера.

— По итогам первого полугодия низкий уровень загрязнения зафиксировали в городах Тараз, Жанатас, Каратау и селе Кордай. Город Шу стал единственным из пяти населенных пунктов, где этот показатель отнесли к категории «повышенный», — рассказал руководитель департамента экологии по Жамбылской области Нуржас Нурболат.

Какие именно вещества повлияли на качество воздуха в городе и сколько превышений допустимых концентраций произошло за отчетный период в департаменте не уточняется.

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