Повышенный порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС для физлиц продлен на полгода – Совет ЕЭК

Действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров на территорию стран -членов ЕАЭС для физических лиц продлено еще на полгода. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина на брифинге по итогам очередного заседания Совета ЕЭК в Москве с участием вице-премьеров стран – членов ЕАЭС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

- Таким образом, до 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке, - проинформировала официальный представитель.

Она пояснила, что в случае, если стоимость товаров превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере:

- для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм;

- для товаров, ввозимых багажом, - 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

- Напомню, что порог был повышен на временной основе в 2022 году, чтобы поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах, и в марте его действие было продлено до 1 октября текущего года. Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Отмечу, что порог беспошлинного ввоза на самолёте сохраняется на уровне 10 тысяч евро и 50 килограмм, - сказала Ия Малкина.

Она также добавила, что решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября текущего года.