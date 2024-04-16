Повышение воды в реке Есиль прокомментировали в акимате Астаны

В акимате Астаны сообщили, что повышение уровня в воды в реке Есиль является «незначительным» и обусловлено периодом половодья и таянья льда, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным РГП «Казгидромет», на гидропостах реки Есиль, расположенных на территории Астаны, средний уровень воды составляет 615 сантиметров.

- Этот показатель означает незначительный подъем уровня вода в прибрежной части русла водоема. Незначительный подъем уровня воды связан с повышением температурного фона, наступлением периода половодья, растаявшим льдом в русле реки Есиль, – объяснила пресс-секретарь акимата Астаны Акмарал Олжабаева.

Она отметила, что пик паводкового периода в столице пройден. По данным ДЧС Астаны, уже наблюдается сокращение боковых притоков (от растаявшего снега, льда) в русле реки Есиль, в связи с чем в ближайшее время прогнозируется снижение уровня воды в данном водоеме.

- Паводковая ситуация по городу Астане стабильная. Угроза подтопления жилых домов и других объектов в столице отсутствует, – добавила Акмарал Олжабаева.

Ранее фотокорреспондент агентства Kazinform прошелся по набережной и сделал фотографии затопленных тротуаров и лавочек, стоящих в воде.