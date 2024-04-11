Уровень воды в реке Есиль в Астане не выше нормы - фоторепортаж

Долгожданная весна наступила и в Астане, но за таянием снега последовало увеличение воды на набережной реки Есиль. Фотокорреспондент агентства Kazinform прошел по набережной и сделал фотографии затопленных тротуаров и лавочек, стоящих в воде.

Благодаря резкому повышению температуры на прошлой неделе этой весной период слякоти был совсем коротким. При этом кое-где еще лежат небольшие сугробы.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

Лед на реке Есиль тоже практически полностью растаял, и вода затопила тротуары у самого берега.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

Набережная возле Триатлон парка, а также в районе Центрального столичного парка давно полюбились жителям и гостям Астаны.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

Парки обладают особенным притягательным настроением в любое время года. Всего через несколько месяцев здесь будут толпы людей, музыка, собаки и множество киосков с кофе и сладостями. А пока предлагаем увидеть столичную позднюю весну.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

На фоне паводковой ситуации в регионах страны некоторые астанчане могут забеспокоиться по поводу уровня воды в реке Есиль, проходящей через город. Однако угрозы подтоплений в Астане нет. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного акимата Акмарал Олжабаева.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

– Уровень воды не будет подниматься, угрозы нет. Уровень воды не выше нормы, – сообщила А. Олжабаева.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

По прогнозу РГП «Казгидромет» 12 апреля в городе ожидается переменная облачность без осадков и повышение температуры до +10…+12 °C днем. Также синоптики предупреждают о тумане ночью и утром в пятницу. Скорость ветра 5-10 м/с.