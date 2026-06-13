Повышение порога минимальной достаточности пенсионных накоплений объяснили в ЕНПФ

— Использовать пенсионные накопления сейчас, не обеспечив себе достойную пенсию в будущем после достижения пенсионного возраста, было бы неправильно. Ранее многие граждане воспользовались этой возможностью для улучшения жилищных условий, лечения заболеваний и других целей по своему выбору. Вместе с тем возникают вопросы и со стороны тех, кто, возможно, распорядился средствами не самым эффективным образом. Однако это уже ответственность каждого гражданина, — отметил он.

Также представитель ЕНПФ объяснил причины повышения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.

— Порог минимальной достаточности был пересмотрен с целью обеспечения граждан достойной пенсией в будущем. Требования и цели пенсионных систем во всем мире одинаковы — после завершения трудовой деятельности и выхода на пенсию граждане должны иметь средства для дальнейшей жизни. Как известно, как в мире, так и в Казахстане растет продолжительность жизни после выхода на пенсию. Сегодня средняя продолжительность жизни граждан Казахстана превышает 76 лет. За последние 30 лет этот показатель увеличился более чем на 8,5 года. Поэтому обеспечение достойной пенсии в будущем является общей целью как каждого гражданина, так и государства. В связи с этим Единый накопительный пенсионный фонд по новой утвержденной методике рассчитал и опубликовал новые размеры порога минимальной достаточности, — пояснил Мурат Шарипов.