Причину разрешения на досрочное снятие пенсионных накоплений назвали в ЕНПФ

В подкасте агентства Kazinform BIZDIÑ ORTA директор филиала АО «ЕНПФ» Астана - управляющий директор Мурат Шарипов рассказал, почему гражданам была предоставлена возможность досрочно использовать часть своих пенсионных накоплений, передает корреспондент агентства Kazinform.

В начале беседы он остановился на истории и назначении ЕНПФ.

— В Казахстане накопительная пенсионная система действует уже более 28 лет. Все это время граждане в обязательном порядке отчисляют 10 процентов своего дохода в пенсионный фонд. Как следует из самого названия, эти средства предназначены для обеспечения жизни человека после достижения пенсионного возраста, — отметил он.

По его словам, одним из факторов, повлиявших на решение разрешить использование части пенсионных накоплений, стали последствия пандемии COVID-19.

— В 2021 году после пандемии коронавируса в ряде стран пенсионные накопления использовались в качестве одной из антикризисных мер. Учитывая этот опыт, в Казахстане также было принято решение предоставить гражданам возможность использовать часть пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий или получения медицинской помощи. Это было связано с тем, что во время пандемии многие люди потеряли работу, столкнулись с трудностями при выплате кредитов или ухудшением состояния здоровья, — пояснил Мурат Шарипов.

Напомним, ранее председатель Национального банка заявлял, что пенсионную систему не следует рассматривать как банковский депозит.