Повышение пенсионных порогов не снизило спрос казахстанцев на ипотеку — Отбасы банк

«Отбасы банк» заявил об увеличении заявок на ипотечные займы спустя два месяца после введения новых порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

О том, как новые пороги достаточности пенсионных накоплений отразились на использовании казахстанцами единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, рассказала председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

— Увеличение порогов пенсионных накоплений сильно не повлияло на притоки Отбасы банка. Они в этом году больше на 20 процентов, чем в прошлом году. Уже достигли 800 миллиардов теңге с начала года. И большинство пенсионных накоплений частями использовались на жилищно-строительные сберегательные депозиты. И там уже человек выстраивает свою накопительную историю. Поэтому июль–август также в среднем темпе и увеличение ипотечных заявок даже мы видим вот в конце августа, — сообщила она на брифинге в Правительстве.

По ее словам, в августе количество заявок увеличилось. Это банк связывает с так называемым «эффектом 1 сентября», когда родители приобретают жилье в городах, куда их дети поступают в вуз.

— Сейчас мы видим такой переток региональных клиентов, которые приходят в крупные города, где находятся наши крупнейшие университеты, и обращаются с ипотечными заявками. Но это все те люди, которые копили 50 на 50. Они не участники новых программ. Они собственные средства вкладывали, зная, что вопрос жилья встанет остро, когда ребенку достигнет 18 лет. Поэтому никаких колебаний, связанных с тем, что пенсионные накопления пороги достаточно сильно увеличены, мы не наблюдаем, — отметила она.

При этом количество отказов осталось на том же уровне. Глава «Отбасы банка» напомнила, что заявки рассматриваются в скоринговой системе, которая самостоятельно принимает решение на основе кредитной истории заемщика.

— Призываю всех казахстанцев: в такой период даже по очень мелким займам в микрофинансовых организациях, ломбардах, рассрочках, даже один день просрочки может влиять на ваш балл в скоринге. И люди обращаются ко мне, как к председателю правления, и через «e-Otinish», и через социальные сети. И мы им объясняем, что, к сожалению, скоринговая система — она и построена на таком принципе, что человек не может туда вмешиваться. Значит, она посчитала всю вашу историю и снизила вам балл, — сказала она.

Напомним, в июне в Казахстане повысили пороги достаточности пенсионных накоплений, от которых зависит возможность досрочного использования средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). При этом сохраняется действующий механизм использования пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и оплату лечения.