Повышение НДС, мирный план Трампа — Путин подвел итоги года

Путин ответил на вопросы касающиеся социально-экономической ситуации в стране, а также взаимоотношений с другими странами. Было поднято свыше 70 различных тем.

Президент объяснил запланированное со следующего месяца повышение НДС необходимостью сбалансировать бюджет. Он допустил снижение налога в будущем, отметив, что вопрос о повышении был острым и прошел длительное обсуждение в правительстве и администрации президента перед принятием окончательного вердикта.

Комментируя повышение утилизационного сбора, он обозначил, что это одна из мер, связанных с необходимостью получения дополнительного дохода в бюджет РФ.

— Связано это с попыткой министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели технологического развития. Но это косвенно, разумеется, поддерживает и отечественный автопром, — сказал Путин.

Российский лидер также высказался о мирном плане Трампа по Украине, обозначив, что президента США «предпринимает серьезные усилия» по завершению российско-украинского конфликта и делает это «искренне».

— К России обращались с просьбой «пойти на определенные компромиссы», это «непростые решения», но Москва согласилась. Говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований, — заявил президент России.

Напомним, с 1 декабря в России вырос утильсбор.

Также сообщалось, что НДС в России повысят до 22% с 2026 года

Ранее Владимир Путин заявил, что США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана на четыре раздела.