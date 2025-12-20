РУ
    05:46, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Повышение НДС, мирный план Трампа — Путин подвел итоги года

    19 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы россиян и журналистов в ходе ежегодной «Прямой линии», которое продолжалось 4 часа 30 минут, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ТАСС

    Путин ответил на вопросы касающиеся социально-экономической ситуации в стране, а также взаимоотношений с другими странами. Было поднято свыше 70 различных тем.

    Президент объяснил запланированное со следующего месяца повышение НДС необходимостью сбалансировать бюджет. Он допустил снижение налога в будущем, отметив, что вопрос о повышении был острым и прошел длительное обсуждение в правительстве и администрации президента перед принятием окончательного вердикта.

    Комментируя повышение утилизационного сбора, он обозначил, что это одна из мер, связанных с необходимостью получения дополнительного дохода в бюджет РФ.

    — Связано это с попыткой министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели технологического развития. Но это косвенно, разумеется, поддерживает и отечественный автопром, — сказал Путин.

    Российский лидер также высказался о мирном плане Трампа по Украине, обозначив, что президента США «предпринимает серьезные усилия» по завершению российско-украинского конфликта и делает это «искренне».

    — К России обращались с просьбой «пойти на определенные компромиссы», это «непростые решения», но Москва согласилась. Говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований, — заявил президент России.

    Напомним, с 1 декабря в России вырос утильсбор.

    Также сообщалось, что НДС в России повысят до 22% с 2026 года

    Ранее Владимир Путин заявил, что США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана на четыре раздела. 

    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
