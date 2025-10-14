РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:06, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Повышение базовой ставки ударит по бизнесу, но укрепит тенге — Ерлан Стамбеков

    Повышение базовой ставки Национального банка до 18% станет серьёзным испытанием для бизнеса, однако в долгосрочной перспективе может способствовать укреплению национальной валюты, заявил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Стамбеков в эфире программы «В контексте» на радио Jibek Joly FM, передает агентство Kazinform.

    Ерлан Стамбеков
    Фото: stambekov.kz

    — Инфляция растёт, и Нацбанк действует в рамках своих полномочий. Но для предпринимателей это означает удорожание кредитов и, как следствие, рост стоимости товаров и услуг. В конечном итоге все это ложится на плечи потребителя, — отметил парламентарий.

    По словам Ерлана Стамбекова, предстоящие 2026–2027 годы станут испытанием для экономики из-за выплат по внешним обязательствам, поэтому Правительству следует пересмотреть бюджетную политику и сосредоточиться на поддержке малого и среднего бизнеса.

    — Ближайшие два года нужно вести жёсткую финансовую политику: сократить неэффективные расходы, сохранить социальные гарантии и внимание к предпринимательству — новой нефти Казахстана, — подчеркнул депутат.

    Он также выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе повышение базовой ставки поможет сдержать инфляцию и укрепить доверие к тенге.

    Напомним, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п. п.

    Динара Жусупбекова
    Автор
