Повышение базовой ставки ударит по бизнесу, но укрепит тенге — Ерлан Стамбеков

— Инфляция растёт, и Нацбанк действует в рамках своих полномочий. Но для предпринимателей это означает удорожание кредитов и, как следствие, рост стоимости товаров и услуг. В конечном итоге все это ложится на плечи потребителя, — отметил парламентарий.

По словам Ерлана Стамбекова, предстоящие 2026–2027 годы станут испытанием для экономики из-за выплат по внешним обязательствам, поэтому Правительству следует пересмотреть бюджетную политику и сосредоточиться на поддержке малого и среднего бизнеса.

— Ближайшие два года нужно вести жёсткую финансовую политику: сократить неэффективные расходы, сохранить социальные гарантии и внимание к предпринимательству — новой нефти Казахстана, — подчеркнул депутат.

Он также выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе повышение базовой ставки поможет сдержать инфляцию и укрепить доверие к тенге.

Напомним, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п. п.