Поведение молодежи на референдуме оценили наблюдатели из ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рабочая группа наблюдателей парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности посетила 10 избирательных участков, где проходит голосование по поправкам в Конституцию РК. Участники группы не выявили никаких нарушений норм и правил проведения голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня рано утром наша рабочая группа прибыла на избирательный участок. Хочется сказать, что нами установлена высокая организованность проведения выборов, активное участие населения, патриотическое поведение как старшего, так и молодого поколения. В первой половине дня в основном голосовало население преклонного возраста, молодежь активно подключилась после 10-11 часов (…) Также хочу отметить, чувствуется высокая гражданская зрелость и политическая целесообразность поведения молодого поколения», - сообщил координатор группы, депутат парламента Таджикистана Баротзода Файзулло на пресс-конференции в Нур-Султане.

По его словам, на всех избирательных участках работают опытные специалисты, которые ранее принимали участие как в президентских, так и в парламентских выборах.

Ранее наблюдатели от Международной тюркской академии заявили, что не выявили нарушений избирательного права в Казахстане. Наблюдатели из Кыргызстана отметили высокую активность среди населения на референдуме. Представитель Палестины уверен, что население голосует добровольно, без давления со стороны.

Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя от международных организаций и иностранных государств.

Сегодня решается судьба предлагаемых изменений в Конституцию РК. Законопроект предусматривает поправки в 33 статьи Основного закона.