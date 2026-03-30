    11:00, 30 Март 2026 | GMT +5

    Поведение льва Жумы объяснили в зоопарке Алматы

    В алматинском зоопарке прокомментировали распространяющееся в социальных сетях видео с участием льва по кличке Жума, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: зоопарк Алматы

    В сети широко распространилось видео со львом, автор которого предположила, что животное может быть голодным и чувствует себя плохо.

    Как сообщили в администрации зоопарка, для объективной оценки ситуации необходимо учитывать предысторию животного.

    — Мы понимаем интерес аудитории к поведению хищника, немного отличающегося от поведения других львов, расположенных по соседству. Однако для объективной оценки ситуации важно учитывать предысторию животного и специфику работы современного зоопарка, — отметили в алматинском зоопарке.

    Уточняется, что лев Жума поступил в зоопарк в августе 2024 года от частного лица. Прежний владелец не имел возможности обеспечивать хищнику надлежащий уход, и зоопарк стал для него единственным законным домом.

    — Поведение животного на видео — это закономерная реакция на внешние раздражители. Поскольку Жума долгое время содержался в иных условиях, его взаимодействие с окружающей средой и реакция на попытки посетителей привлечь внимание через стекло проявляются именно в такой активной форме. Это не признак неблагополучия, а индивидуальная поведенческая особенность хищника, адаптирующегося к новой социальной среде, — сообщили в администрации зоопарка.

    Также в зоопарке заверили, что условия содержания полностью отвечают физиологическим потребностям животных и международным стандартам. В зимних вольерах поддерживается оптимальный температурный режим: животные не мерзнут, им не душно, обеспечена правильная циркуляция воздуха. У наших животных всегда есть беспрепятственный доступ к чистой воде, а питание осуществляется строго по рационам, разработанным ведущими специалистами. За состоянием животных круглосуточно следят квалифицированные ветеринары.

    В учреждении напомнили, что согласно закону РК «Об особо охраняемых природных территориях», зоопарк является природоохранной и научной организацией, а не коммерческой структурой. Там добавили, что таких особей, как Жума, выросших в неволе и не обладающих навыками охоты, зоопарк остается единственным шансом на полноценную жизнь и единственная инстанцией, способной обеспечить профессиональный уход.

    Ранее сообщалось, что три амурских тигренка родились в зоопарке Алматы.

    Камшат Абдирайым
