Повара из восьми стран представят свои кухни на фестивале Almaty Food Fest

Международный гастрономический фестиваль Almaty Food Fest пройдет в южной столице уже в третий раз, и в нем примут участие повара из Китая, Ирана, Пакистана, Кыргызстана, Таджикистана, Белоруссии, России и Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фестиваль будет проходить в течение двух дней, а именно 24–25 августа. На это время площадь имени Абая перед Дворцом Республики превратится в гастрономический городок, где будут представлены около 50 ресторанов различных национальных кухонь мира и более 30 фермерских и hand-made киосков. Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в конкурсах, розыгрышах, мастер-классах, насладиться кулинарными шоу и музыкальными выступлениями.

— Цель мероприятия — продвижение Алматы как одного из ведущих гастрономических центров мира. Кухня каждого народа — это его душа, история и традиции. Сегодня туристы знакомятся с культурой другой страны через ее кухню, — сказала руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова.

Она также отметила, что большое количество туристов интересуются погружением в местную культуру. При этом возможность попробовать различные национальные блюда играет важную роль при выборе направления для путешествий. И гастрономические фестивали могут стать знаковыми в этом тренде.

— Almaty Food Fest 2024 предоставит иностранным гостям и жителям нашего города уникальную возможность глубже понять историю, культуру, традиции и образ жизни страны. Кроме того, фестиваль вносит вклад в продвижение Алматы на гастрономической карте мира, стимулирует развитие въездного и внутреннего туризма, а также способствует привлечению представителей известных международных ресторанных рейтингов, — заявила спикер.

Также Галия Токсеитова добавила, что во время фестиваля в ряде ресторанов Алматы будет предложено специальное меню с яблоками.

Специально приглашенный французский шеф-повар, обладатель звезды «Мишлен» Жером Кустияс отметил, что с удовольствием принял приглашение участвовать в Almaty Food Fest 2024. По его словам, это отличная возможность внести свой вклад в развитие современной казахской кухни.

— Я готовлю уже 40 лет и надеюсь поделиться с вами своим опытом на этом мероприятии. Впервые я приехал в Алматы 12 лет назад, и с тех пор как город, так и кулинарное искусство существенно изменились. Потенциал города огромен. По моему мнению, как минимум три ресторана в Алматы могут получить звезду «Мишлен», — сказал Жером Кустияс.

Ранее Жером Кустиас в эксклюзивном интервью агентству Kazinform рассказал о значении звезды Мишлен и перспективах появления таких ресторанов в Казахстане.

Стоит отметить, что в этом году организаторы фестиваля также подготовили увлекательный барбекю-конкурс среди поваров стран-участниц ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). А в числе иностранных гостей свое участие уже подтвердили представители блогосферы Китая, СНГ, ОАЭ и других стран. Ожидается, что за два дня Almaty Food Fest 2024 посетят более 15 тысяч человек.