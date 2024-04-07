Потрясен и желаю скорейшего восстановления – евродепутат о паводках в Казахстане

Чрезвычайная ситуация в Казахстане получает отклик не только внутри нашей страны, но и за рубежом. Свою поддержку народу Казахстана публично высказал депутат Европейского парламента Рышард Чарнецкий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Потрясен, узнав, что тысячи людей пострадали от наводнений на северо-западе Казахстана. Более 15 тысяч человек эвакуированы, а некоторые остаются заблокированными в затопленных деревнях. Желаю скорейшего восстановления стране, – написал в социальных сетях польский депутат.

I am devastated to hear thousands of people have been affected by floods in Northwestern 🇰🇿. Over 15,000 have been evacuated while some remain blocked in the flooded villages. I wish a quick recovery for the country. @EUinKazakhstan @kazakh_poland @KazBrussels @MFA_KZ @Kazakhstan — Ryszard Czarnecki (@r_czarnecki) April 6, 2024

Р.Чарнецкий – член Делегации по связям Европарламента со странами Центральной Азии и Монголии, а также член Комитета по иностранным делам ЕП.