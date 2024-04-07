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    11:39, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Потрясен и желаю скорейшего восстановления – евродепутат о паводках в Казахстане

    Рышард Чарнецкий
    Фото: Bartłomiej Zborowski

    Чрезвычайная ситуация в Казахстане получает отклик не только внутри нашей страны, но и за рубежом. Свою поддержку народу Казахстана публично высказал депутат Европейского парламента Рышард Чарнецкий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    - Потрясен, узнав, что тысячи людей пострадали от наводнений на северо-западе Казахстана. Более 15 тысяч человек эвакуированы, а некоторые остаются заблокированными в затопленных деревнях. Желаю скорейшего восстановления стране, – написал в социальных сетях польский депутат.

    Р.Чарнецкий – член Делегации по связям Европарламента со странами Центральной Азии и Монголии, а также член Комитета по иностранным делам ЕП.

    Теги:
    Евросоюз Мнение Наводнение Происшествия, ЧС Европа Режим ЧС Паводки
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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