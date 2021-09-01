Потребуется разработка закона о развитии агломерации - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости разработки закона о развитии агломерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Города-миллионники должны стать опорой глобальной конкурентоспособности Казахстана, а областные центры - точками роста регионов. Поэтому потребуется разработка закона о развитии агломерации и новые стандарты комплексной застройки городов. Принципиально важным является соблюдение принципа «люди в инфраструктуре», - сказал Глава государства, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Президент отметил, что фокус должен быть на развитие перспективных сел, основная цель - обеспечить их соответствие в системе региональных стандартов.

«Данные подходы должны быть закреплены в плане территориального развития. На 27 моногородов сейчас приходится около 40% промышленного производства. Нужны выверенные решения относительно дальнейшего функционирования моногородов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.