Потребуется перезагрузить систему государственной службы - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Пандемия и перевод большинства сотрудников государственных органов на режим удаленной работы показали, что госаппарат можно и нужно сокращать. Поручаю ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственного сектора. В этом году их следует сократить на 10%», - заявил Глава государства.



