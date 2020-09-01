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Потребуется перезагрузить систему государственной службы - Глава государства

1 Сентября 2020 11:34
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Потребуется перезагрузить систему государственной службы - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Пандемия и перевод большинства сотрудников государственных органов на режим удаленной работы показали, что госаппарат можно и нужно сокращать. Поручаю ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственного сектора. В этом году их следует сократить на 10%», - заявил Глава государства.

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