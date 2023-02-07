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Потребность в картофеле с мая планируется обеспечить за счет поставок из южных стран в РК

7 Февраля 2023, 10:47
Потребность в картофеле с мая планируется обеспечить за счет поставок из южных стран в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какой объем картофеля имеется в регионах, сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По картофелю рекомендуемый объем МСХ составляет 73 тысячи тонн, при этом акиматами Алматинской, Абайской и Улытауской областей снижены объемы потребности с учетом регионального спроса. По сведениям акимата Абайской области, потребность в картофеле составляет 2100 тонн и на данный объем заключен контракт. Аналогичная ситуация в Улытауской области», - сказал Ербол Карашукеев.

Глава МСХ сообщил, что по данным акимата Алматинской области, потребность в картофеле составляет 727 тонн, при этом акиматом заключен контракт на 1234 тонны с возможностью пролонгации оставшегося объема контракта (507 тонн).

В целом, регионами законтрактовано 85,8 тысячи тонн картофеля. В зеленой зоне находятся 13 регионов, где объем контрактов составляет 100 и более процентов от рекомендуемого объема МСХ (Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская, Акмолинская, Атырауская, ВКО, ЗКО, Абайская и Жетысуская области, гг. Астана и Алматы).

7 регионов - в желтой зоне, где объемы контрактов составляют от 50% до 100% (СКО, Актюбинская, Алматинская, Мангистауская, Павлодарская, Улытауская области, г. Шымкент.)

При этом основные регионы производители картофеля - СКО и Павлодарская область - сообщают о достаточности запасов картофеля на рынке.

В Павлодарской области заключены меморандумы с местными СХТП на 20 тысяч тонн картофеля для реализации в межсезонье.

«По данным акиматов, потребность внутреннего рынка с мая текущего года планируется обеспечить за счет импортных поставок из южных стран в объеме 5,1 тысячи тонн, в июле за счет поставок раннего картофеля из Туркестанской области в объеме 4,9 тысячи тонн», - добавил Ербол Карашукеев.


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