Потребление алкоголя в год на душу населения в РК составляет 4,8 литров чистого спирта - ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спиртные напитки пользуются спросом у подавляющего большинства современных людей. Различны лишь их виды, поводы и регулярность потребления. По данным Всемирной организации здравоохранения среднее потребление алкоголя в год на душу населения в РК составляет 4,8 литров чистого этилового спирта. В сравнении с другими странами этот показатель составляет: Германия – 12,9, Испания – 12,7, Россия – 11,2, Китай – 7,1, Азербайджан – 4,4, Узбекистан – 2,6, Сингапур – 2.

Анализ данных по возрастным группам показывает, что наивысший пик алкоголизации и для мужчин, и для женщин приходится на возраст 30 – 44 лет.

Таким образом, портрет потребителя алкоголя имеет следующие характеристики: это чаще всего мужчины, в возрасте 30 - 44 лет, имеющие среднее и/или среднее специальное образование, не имеющие постоянного места работы. Вызывает тревогу, что в большинстве случаев – это лица трудоспособного возраста.

В результате употребления алкоголя, содержащего этиловый спирт – мощный нейропаралитический яд, у человека сильно ухудшается здоровье, падает трудоспособность, благосостояние и нравственные ценности.

Через кровь алкоголь попадает в мозг и печень, где его количество становится наибольшим. Мозг начинает работать менее организованно: нарушается концентрация, внимание, мысли становятся несвязными, нарушается координация движений и речь, меняется поведение человека. Расширяются капилляры, из-за чего увеличивается приток крови к коже, это в свою очередь приводит к обманчивому ощущению тепла, что впоследствии в холодное время года может привести к переохлаждению и обморожению. Алкоголь губительно воздействует на слизистую желудка, разрушая её и приводя к язве, раку желудка. Разрушение клеток печени в результате воздействия на неё алкоголя приводит к циррозу печени и раку. Длительный приём алкоголя приводит к долгому похмелью, может привести к «белой горячке». Последствия алкоголизма ужасающие: разрушенные семьи, покалеченные судьбы, дети-инвалиды, усиление криминогенной активности, многие болезни, в том числе: психические и генетические. Ежегодно, по причине злоупотребления алкоголем происходит 3 миллиона смертей.

Алкоголизм – это проблема не только одного взятого человека. Эта болезнь давно приобрела большие масштабы. А вот эффективного способа борьбы с ней пока нет. Медики рекомендуют вести здоровый образ жизни вместо употребления алкогольных напитков.

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