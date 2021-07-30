Поток туристов на Алаколь увеличился

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За шесть месяцев этого года озеро Алаколь посетили 239 717 человек. Им оказана услуга на сумму 1,4 млрд тенге. Об этом сообщили в акимате Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Природно-рекреационные условия и культурно-историческое наследие Алакольского района Алматинской области позволяют развивать экологический, познавательный и лечебно-оздоровительный виды туризма.

Многие стекаются в целебные воды Алаколя не только для купания, но и для организации привлекательного и незабываемого отдыха. Здесь из года в год растет и уровень сервисного обслуживания вдоль озера.

«Несколько лет назад, когда я приезжала в Алаколь, ситуация была другой. А сейчас все изменилось до неузнаваемости. Отечественный туризм настолько развит, что даже в небольшом селе созданы все условия. Видеть, как на озере Алаколь все возрождается и возобновляется, очень радует. Главное, что здесь хорошо предусмотрены комфортные условия для отдыхающих. К примеру, на берегу озера особое внимание уделяется раздевалкам и туалетам современного типа, а самое главное различным зонам отдыха по доступным ценам. В целом и молодежь и старшее поколение убеждены в том, что озеро Алаколь является одним из самых незаменимых мест для отдыха», - сказала туристка Аяулым Шалкаровна.

В целях благоустройства района и создания удобств для туристов проводятся различные работы, в частности осуществляются работы по сбросу старого асфальтового покрытия и укладке нового дорожного полотна, ремонту мостов. Планируется, что данная дорога будет введена в эксплуатацию 31 декабря 2022 года. С 2020 года ведутся строительные и ремонтные работы по центральным канализационным системам на берегу озера, которые, как ожидается, будут завершены в конце этого года.

Ранее в АО «НК «КазАвтоЖол» рассказали, когда закончат ремонт автомобильной дороги в сторону озера Алаколь - «Ушарал - Достык», протяженностью 180 км.

Кроме того, в 2019 году для установки модульных туалетов на берегу озера Алаколь, было выделено более 33 млн тенге, на эти средства было установлено 11 туалетов. Из них девять в Акши, остальные два в селе Коктума. В 2020 году было дополнительно установлено пять уличных туалетов.





Тем не менее, существуют еще ограничительные меры, карантин, связанные с эпидемиологической ситуацией. В связи с этим, в регионе проводится ряд мероприятий по профилактике коронавируса. На сегодняшний день самым эффективным способом борьбы с Covid-19 является вакцинация.

По словам медиков, с начала года в Алакольский район ввезено около 37 тысяч вакцин против коронавируса. Это «Hayat-Vax», «CoronaVac», «QazVac», «Спутник-V». В регионе функционируют 18 пунктов и семь передвижных прививочных помещений. Первый компонент от опасной противовирусной прививки получили 19 тыс. жителей, а второй - 12 тыс. граждан.