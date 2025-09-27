РУ
    Поток иностранных туристов в Казахстан достиг 7,5 млн человек за полгода

    Министерство туризма и спорта РК подвело итоги летнего сезона. За первое полугодие 2025 года Казахстан посетили 7,5 млн иностранных туристов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Астаны

    За этот период услугами мест размещения воспользовались 3,9 млн казахстанцев. Это на полмиллиона больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    По данным ведомства, объем инвестиций в основной капитал отрасли составил 592 млрд тенге, а доходы объектов размещения – 151 млрд тенге. На сегодняшний день в стране функционируют 4 442 объекта размещения общей вместимостью более 232 тыс. койко-мест.

    Напомним, что в семи крупнейших курортных зонах страны – Баянауле, Катон-Карагайском районе, на побережьях Каспия, Балхаша, Алаколя, в Капчагае и Бурабае провели масштабную инвентаризацию. Более подробнее о результатах инвентаризации – читать здесь.

     

