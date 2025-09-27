Поток иностранных туристов в Казахстан достиг 7,5 млн человек за полгода

За этот период услугами мест размещения воспользовались 3,9 млн казахстанцев. Это на полмиллиона больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По данным ведомства, объем инвестиций в основной капитал отрасли составил 592 млрд тенге, а доходы объектов размещения – 151 млрд тенге. На сегодняшний день в стране функционируют 4 442 объекта размещения общей вместимостью более 232 тыс. койко-мест.

Напомним, что в семи крупнейших курортных зонах страны – Баянауле, Катон-Карагайском районе, на побережьях Каспия, Балхаша, Алаколя, в Капчагае и Бурабае провели масштабную инвентаризацию. Более подробнее о результатах инвентаризации – читать здесь.