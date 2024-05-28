Потерявшие жилье петропавловцы продолжают обращаться в комиссию при акимате

В Петропавловске в активном режиме работает общественная комиссия по рассмотрению заявлений граждан, утративших жилье вследствие ЧС. На выбор жителям областного центра предлагают получить дом в поселке Солнечный-2, либо выбрать жилье самостоятельно. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Горожане могут на месте обсудить возможные варианты вместе с общественниками, юристами и представителями акимата. Среди тех, кто ежедневно даёт разъяснение, депутат от партии «Ак жол», директор школы и член общественной комиссии Лаззат Жалмуканова.

- ‎Первый вариант - это поселок Солнечный-2, второй вариант - это квартира в городе и третий вариант - это тоже может быть дом в пределах города. Квартиры в городе продаются метр на метр. Если маленькие площади, государство добавляет 5 квадратных метров. А если в поселке Солнечный-2, там к квадратуре не привязано‎, - рассказала Л. Жалмуканова.

Вопросов у горожан много, но главное - без жилья никто не останется. Одни предпочитают благоустроенную квартиру, другие - частный дом. В новый микрорайон в скором времени переедет и Александр Куминов.

- ‎У нас был насыпной дом, залито под потолок. Признали аварийным. Вызвали в акимат, прошли документы. Я всю жизнь живу в частном доме. В Солнечном-2 дом предлагают 80 квадратов. Посещал строительство, посмотрел своими глазами, строят профессионально, качеством доволен‎, - рассказал А. Куминов.

Новоселы смогут заехать в свои дома в поселке Солнечный-2 уже в июне. Площадь жилья 80 квадратных метров и еще 10 соток.