Потерявшему сознание за рулем водителю помогли туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские города Туркестана оказали помощь водителю, потерявшему сознание за рулём автомашины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Сотрудники патрульной полиции Туркестанской области ежедневно проводят профилактические и рейдовые мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения. Так, в ходе очередных отработок патрульные полицейские МПС управления полиции Туркестана Канат Айнабеков и Нурлан Кужанов при патрулировании по улице Ерубаева областного центра увидели автомашину марки «BMW», остановившуюся прямо на проезжей части. Для установления причин стражи порядка вплотную подъехали к автомобилю. В это момент полицейские заметили, что водитель находится в тяжелом состоянии, и сразу же вызвали скорую помощь. До прибытия медиков полицейские оказали мужчине первую помощь и сделали массаж сердца.

В свою очередь, отец водителя «BMW» Мурата Бабишева выразил инспекторам патрульной службы свою искреннюю признательность. «Мой сын ехал на своей автомашине по улице Ерубаева. В этот момент ему стало плохо, и он потерял сознание. Заметившие сына полицейские сразу же сообщили в скорую помощь. Оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время состояние сына хорошее. Он лечится в больнице. Я очень благодарен сотрудникам полиции Нурлану и Канату за своего сына. Желаю Вам успехов на службе и процветания!» - поблагодарил полицейских местный житель.

Также благодарность выразил и водитель Мурат Бабишев: «Из-за плохого самочувствия я потерял сознание. Хвала Всевышнему, благодаря помощи полицейских Туркестанской области я остался жив. Выражаю им огромную благодарность!»