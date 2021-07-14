Потерявшегося возле озера 6-летнего мальчика нашли туркестанские полицейские
На помощь к участковому инспектору подоспели его коллеги. Учитывая, что маленький мальчик пропал возле озера, они тщательно проверили все близлежащие окрестности.
В результате принятых мер стражи порядка обнаружил 6-летнего мальчика по дороге, ведущей в сторону Жетысайского района. Как выяснилось, играясь, ребенок потерял из виду свою маму, после чего заблудился и ушел на 7 километров от берега.
Найденного малыша участковый инспектор вернул его родителям живым и здоровым.
«Хочу сказать, большое спасибо полицейским Шардаринского района. Всего за три часа они нашли моего пропавшего сына. Желаю им успехов в работе!» - поблагодарила сельчанка стражей порядка.
Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам в случае пропажи детей незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.