Потерявшегося возле озера 6-летнего мальчика нашли туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Шардаринского районного отдела полиции обратилась жительница Жетысайского района о том, что возле озера пропал ее малолетний сын. Получив сообщение, на место происшествия сразу же выехал участковый инспектор полиции МПС Шардаринского РОП капитан полиции Бакытжан Нуртазаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

На помощь к участковому инспектору подоспели его коллеги. Учитывая, что маленький мальчик пропал возле озера, они тщательно проверили все близлежащие окрестности.

В результате принятых мер стражи порядка обнаружил 6-летнего мальчика по дороге, ведущей в сторону Жетысайского района. Как выяснилось, играясь, ребенок потерял из виду свою маму, после чего заблудился и ушел на 7 километров от берега.

Найденного малыша участковый инспектор вернул его родителям живым и здоровым.

«Хочу сказать, большое спасибо полицейским Шардаринского района. Всего за три часа они нашли моего пропавшего сына. Желаю им успехов в работе!» - поблагодарила сельчанка стражей порядка.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам в случае пропажи детей незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.