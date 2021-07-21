Потерявшегося дедушку вернули домой полицейские в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области вернули домой потерявшегося пожилого человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники полиции Ордабасинского РОП ежедневно несут службу по охране общественного правопорядка и обеспечения спокойствия граждан. Во время очередного дежурства на одной из улиц районного центра стражи порядка заметили одиноко идущего человека. Полицейские сразу же подошли к пожилому мужчине и поинтересовались не нужна ли какая-нибудь помощь, где он живет и почему один гуляет по улице в такое время. Не получив в итоге вразумительного ответа, они доставили дедушку в отдел полиции, сообщили в дежурную часть и провели розыскные мероприятия.
С целью найти родственников пожилого человека полицейские Ордабасинского РОП прочесали все улицы и расспросили местных жителей. В результате выяснилось, что найденный мужчина является жителем Арысского района. Стражи порядка нашли родных пожилого дедушки и благополучно передали его семье.
В свою очередь внук найденного пенсионера выразил огромную благодарность сотрудникам Ордабасинского РОП за проявленное внимание и оказанную помощь.
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