Потерявшегося дедушку вернули домой полицейские в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области вернули домой потерявшегося пожилого человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции Ордабасинского РОП ежедневно несут службу по охране общественного правопорядка и обеспечения спокойствия граждан. Во время очередного дежурства на одной из улиц районного центра стражи порядка заметили одиноко идущего человека. Полицейские сразу же подошли к пожилому мужчине и поинтересовались не нужна ли какая-нибудь помощь, где он живет и почему один гуляет по улице в такое время. Не получив в итоге вразумительного ответа, они доставили дедушку в отдел полиции, сообщили в дежурную часть и провели розыскные мероприятия.

С целью найти родственников пожилого человека полицейские Ордабасинского РОП прочесали все улицы и расспросили местных жителей. В результате выяснилось, что найденный мужчина является жителем Арысского района. Стражи порядка нашли родных пожилого дедушки и благополучно передали его семье.

В свою очередь внук найденного пенсионера выразил огромную благодарность сотрудникам Ордабасинского РОП за проявленное внимание и оказанную помощь.

