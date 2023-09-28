Потерять доход от сдачи молока могут сельчане – сенатор Кузиев

Казахстанские переработчики молока, особенно в северных регионах страны, вынуждены сокращать производство. Об этом в своем депутатском запросе заявил сенатор Закиржан Кузиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению сенатора, мелкие крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства остаются без внимания государственных органов, хотя именно в них сосредоточено более 85% поголовья КРС и 88% всего произведенного в стране молока.

Сенатор подчеркивает, что ситуация значительно усугубится после 1 января 2025 года, когда вступит в силу решение совета Евразийской экономической комиссии. Новые правила ужесточают требования к сырому молоку. Оно должно заготавливаться машинным доением и сразу поступать в танкеры-охладители. Такие условия мелкие крестьянские хозяйства, производящие до 90% сырого молока, обеспечить просто не смогут.

- Предприятия по переработке молока не будут обеспечены поставками сырого молока, которое соответствовало бы техническому регламенту. Загрузка перерабатывающих предприятий снизится до 40% из-за нехватки сырья для переработки. До 90% молокозаводов будут вынуждены остановить свою работу. До 70% сельчан, имеющих сегодня доход от сдачи молока, потеряют источник постоянного заработка, - отметил Закиржан Кузиев.

В этой связи Закиржан Кузиев отметил необходимость стимулирования сервисно-потребительских коопераций мелких КХ и ЛПХ. Для этого важно активнее кредитовать сельчан и создавать сервисно-заготовительные центры. Провести реформу системы субсидирования сельского хозяйства, сократив количество видов субсидий, из полусотни оставив только несколько ключевых. Освободить обороты продовольственных товаров, включая производство сельхозсырья, ее переработку и реализацию, от налога на добавленную стоимость.