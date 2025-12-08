Потерял почку: санитара осудили за избиение мужчины в вытрезвителе Костаная

По материалам дела, 27 июля 2025 года в палате учреждения между подсудимым и потерпевшим возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры подсудимый нанес потерпевшему удар по голове и несколько ударов по телу, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить пять лет лишения свободы и лишить права заниматься деятельностью, связанной с уходом за пациентами, сроком на 10 лет. Потерпевший и его представитель настаивали на строгом наказании. Подсудимый вину не признал и просил оправдать.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. Суд учел отсутствие судимости, характер преступления и то, что подсудимый не возместил ущерб потерпевшему. Приговором назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, с лишением права заниматься деятельностью по уходу за пациентами сроком на пять лет.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично — взыскана компенсация морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, об инциденте стало известно в сентябре 2025 года: тогда в соцсетях появилось видео с избиением постояльца центра.