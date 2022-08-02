Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Потери доходов производителей маслосемян будут колоссальными – Зерновой союз Казахстана
2 Августа 2022 15:14

Потери доходов производителей маслосемян будут колоссальными – Зерновой союз Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неутешительные прогнозы по доходам производителей семян подсолнечника связаны с неправильными подходами по распределению экспортных квот. Таким мнением поделился председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство пыталось в уходящем сезоне стабилизировать цены на социально значимые продукты питания. Но на сегодня мы видим, что непроработанность механизма распределения экспортных квот привела к большим переходящим запасам масла семян, под ними мы подразумеваем семена подсолнечника, и, соответственно, к потерям доходов зернопроизводителей», - сказал он на встрече с журналистами.

По его словам, остатки семян подсолнечника на 1 июля в два раза превышают остатки за аналогичный период прошлого года. Этот показатель будет влиять на низкие цены. Во-первых, у остатков с прошлого сезона ухудшающееся качество, во-вторых, на ценообразование влияет стоимость нового урожая.

«Это означает, что потери доходов производителей семян подсолнечника в этом году будут колоссальные только из-за того, что в свое время неправильно отработали механизм распределения экспортных квот», - заключил Нурлан Оспанов.

По данным Союза, остатки на 1 июля составляют 420 тыс. тонн против 221 тыс. тонн на эту же дату 2021 года.

Ранее сообщалось о снижении цен на зерно, что может привести к убыткам в зернопроизводстве.


Новости по теме
Почти 64 кг муки потребляет ежегодно один казахстанец
Фермеры предлагают установить минимальную цену на пшеницу
Казахстан может потерять главного импортера ячменя
Читайте также
Почти 64 кг муки потребляет ежегодно один казахстанец
Фермеры предлагают установить минимальную цену на пшеницу
Казахстан может потерять главного импортера ячменя
Зернопроизводители Казахстана опасаются убытков в предстоящем сезоне
Проекты на сумму 214 млрд тенге реализуют в моногородах Карагандинской области
Развитие регионов: низкое освоение средств объяснил аким Карагандинской области
Сельскохозяйственные ярмарки будут проводить с 27 августа в столице
Казахстанские фермеры выступают против запрета на экспорт скота
Популярное
1 Аким Костанайской области сократил двух заместителей
2 Замакима Павлодарской области попала под сокращение
3 Улицу в Алматы упразднили после смерти водителя на митинге жильцов
4 Получасовой шторм с градом бушевал в одном из микрорайонов Нур-Султана
5 Нефтепродукты обнаружили в воде в дачном поселке Петропавловска

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив