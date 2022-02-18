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Потепление прогнозируют на выходные в Казахстане

18 Февраля 2022 11:38
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Потепление прогнозируют на выходные в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Потепление ожидается во всех регионах страны 19-21 февраля, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», в предстоящие трое суток обширный антициклон по-прежнему сохранит погоду без осадков на большей части Казахстана. Ему вслед на запад республики начинает смещаться ложбина Северо-Западного циклона, которая принесет с собой с 19 по 21 февраля на запад - осадки в виде дождя и снега, 20-21 февраля на северо-запад, 21 февраля на север страны - снег, усиление ветра и гололедные явления.

Повышение температурного фона ожидается по всей территории страны. Столбики термометров поднимутся на западе ночью до -5…+5, днем до +2…+13, на севере, северо-западе ночью до -5...-16, днем до -8...+2, в центре, на востоке ночью до -8...-17, днем до -1...-10, на юге, юго-востоке ночью до -5...+5, днем до +5...+13.

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#Казгидромет   #Погода  
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