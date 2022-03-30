Потепление ожидается 31 марта - 2 апреля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О погоде в Казахстане на 31 марта – 2 апреля рассказали в Казгидромете, передает МИА «Казинформ».

В тыл циклону, принесшему по-настоящему зимнюю погоду в северных регионах страны, начнет смещаться западный антициклон, с которым ожидается прекращение осадков, за исключением крайних западных и северных регионов республики. Также антициклон принесет повышение температуры воздуха практически на всей территории страны, что даст возможность Казахстанцам почувствовать настоящую весну.

Днем на западе республики столбики термометров достигнут отметки до +10+20 градусов, в северных, восточных регионах до +5+13 градусов, а в южной половине и во все до +15+23 градусов.