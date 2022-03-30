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    11:19, 30 Март 2022 | GMT +6

    Потепление ожидается 31 марта - 2 апреля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О погоде в Казахстане на 31 марта – 2 апреля рассказали в Казгидромете, передает МИА «Казинформ».

    В тыл циклону, принесшему по-настоящему зимнюю погоду в северных регионах страны, начнет смещаться западный антициклон, с которым ожидается прекращение осадков, за исключением крайних западных и северных регионов республики. Также антициклон принесет повышение температуры воздуха практически на всей территории страны, что даст возможность Казахстанцам почувствовать настоящую весну.

    Днем на западе республики столбики термометров достигнут отметки до +10+20 градусов, в северных, восточных регионах до +5+13 градусов, а в южной половине и во все до +15+23 градусов.

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