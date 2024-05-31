ЕНПФ инвестировал чуть более 20 млрд тенге в IPO авиакомпании Air Astana. Однако позже стоимость акций компании стала снижаться. Понесет ли ЕНПФ от этого убытки, ответил глава Национального банка РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, на данный момент акции Air Astana ниже уровня размещения, что часто случается с другими ценными бумагами.

— Это зависит, естественно, от многих условий: от условий хозяйствования самого перевозчика, его финансово-хозяйственной деятельности, внешних условий и так далее. Поэтому, если смотреть в моменте — цена снизилась. Вместе с тем вы знаете, ЕНПФ не является спекулятивным инвестором, мы не заходим, чтобы купить и быстро продать, дешево купить и дорого продать. Это не наша инвестиционная стратегия. Она может быть у отдельных инвестиционных управляющих, у нас в силу того, что это долгосрочный, большой фонд, мы управляем в «длинную». Соответственно, и по нашим оценкам, и оценкам ведущих казахстанских инвестиционных домов, инвестиционных управляющих — потенциал цены роста у Air Astana высокий. Соответственно, мы продолжаем верить в Air Astana, — заявил Т.Сулейменов на брифинге в НБК.

Он отметил, что убытки ЕНПФ пока не зафиксированы.

— Они фиксируются на отчетную дату, то есть, чтобы зафиксировать убыток, надо сначала сделать баланс, отчет о прибыли и убытках, затем провести аудит, и только затем констатировать, были ли у тебя убытки, или у тебя была прибыль. Соответственно, мы считаем, что там потенциал роста есть, — сказал глава Нацбанка.

Т.Сулейменов пояснил, что в портфеле ЕНПФ тысячи различных облигаций, акций и других видов ценных бумаг.

— По каждой из них в каком-то моменте может показывать рост, в каком-то моменте может показывать движение вниз. Фонд поэтому и называется фондом. Это портфель, набор очень большого количества финансовых инструментов, и он сформирован таким образом, чтобы снижение цен на одну бумагу каким-то образом компенсировалось другими бумагами, — добавил он.

Глава Нацбанка подметил, что ЕНПФ показывает доходность в реальном выражении — около 11%. Он также добавил, что сегодня объем акций ЕНПФ составляет 18,8 трлн тенге, и в Air Astana было вложено всего 0,1%.